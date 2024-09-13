Шведы, финны и норвежцы снова плотно работают у северных границ России. В данный момент в приграничном районе собираются: Boeing Poseidon MRA1, Boeing P-8A Poseidon и Learjet 35A.
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Шведы, финны и норвежцы снова плотно работают у северных границ России. В данный момент в приграничном районе собираются: Boeing Poseidon MRA1, Boeing P-8A Poseidon и Learjet 35A.
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