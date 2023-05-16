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Мужа певицы Нюши могут проверить на факт ухода от налогов

Мужа певицы Нюши могут проверить на факт ухода от налогов

Представители движения «Зов народа» направили главе СК России Александру Бастрыкину прошение о проверке тренера и «мастера ресурсного состояния» Игоря Сивова на факт ухода от налогов.

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