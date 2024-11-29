БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как работает информационный лохотрон

Как работает информационный лохотрон

Почему мы постоянно слышим с запада противоречивые мнения, оценки и выводы? Говорит ли это о том, что там нет системности и единства, а есть путаница и растерянность? Увы, нет.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Опять Запад, двойные стандарты, поиск английских шпионов (что уже давно не оригинально), и прочие чудеса. Лучше б вспомнили как Эрдоган целую неделю воплощением зла в 2015-м был (и продавец ворованной сирийской нефти, и главный спонсор террористов, и ...), и БАЦ! - лучший друг. Вот лохотрон, так лохотрон! Или когда все евро-ужастики, связанные с эмигрантами, описывались, а теперь сама РФ чёрти кого завозит. Может не стоит далеко ходить, и стоит понять, что местное &quot;министерство пропаганды&quot; ничем не лучше?
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