Как работает информационный лохотрон

МЕ

Михаил Е

Опять Запад, двойные стандарты, поиск английских шпионов (что уже давно не оригинально), и прочие чудеса. Лучше б вспомнили как Эрдоган целую неделю воплощением зла в 2015-м был (и продавец ворованной сирийской нефти, и главный спонсор террористов, и ...), и БАЦ! - лучший друг. Вот лохотрон, так лохотрон! Или когда все евро-ужастики, связанные с эмигрантами, описывались, а теперь сама РФ чёрти кого завозит. Может не стоит далеко ходить, и стоит понять, что местное "министерство пропаганды" ничем не лучше?