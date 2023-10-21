Литва предложила ЕС запретить экспорт кнопок и швейных игл в Россию

Власти Литвы в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза выступили с инициативой о запрете экспорта в Россию кнопок, спиц для вязания и швейных игл, сообщил EUobserver в субботу, 21 октября, со ссылкой на документ.