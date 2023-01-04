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Представитель ГУР Украины Скибицкий: “ВС РФ воспользуются хорошей погодой для новых массированных ударов с воздуха”

Представитель ГУР Украины Скибицкий: “ВС РФ воспользуются хорошей погодой для новых массированных ударов с воздуха”

Прогнозы продолжают делать украинские военачальники, сотрудники силовых структур и политики, которые верят в анализ возможных решений российского командования в ближайшей и долгосрочной перспективе.

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