Apple проведет еще одну презентацию до конца года

Компания Apple должна представить новые компьютеры Mac в октябре. Об этом сообщает Bloomberg.По словам обозревателя агентства Марка Гурмана, американская корпорация проведет еще одну презентацию до конца года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии