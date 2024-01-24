Собянин: На портале поставщиков Москвы доступно 2,6 млн товаров

Ежедневно в каталог добавляется до 3 тыс. новых позиций Мэр Москвы Сергей Собянин в официальном Telegram-канале сообщил о том, что в каталоге товаров портала поставщиков доступно 2,6 млн наименований в 16 тыс.
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