Европа много обещает Киеву, а делает недостаточно — The Economist 1 февраля в том случае, если переговоры на саммите ЕС в Брюсселе пройдут успешно, на пресс-конференции политики громко и самодовольно объявят о выделении Украине пакета помощи в размере €50 млрд и о необходимости продолжать плечом к плечу стоять со страной.