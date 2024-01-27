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Европа много обещает Киеву, а делает недостаточно — The Economist

Европа много обещает Киеву, а делает недостаточно — The Economist

Европа много обещает Киеву, а делает недостаточно — The Economist 1 февраля в том случае, если переговоры на саммите ЕС в Брюсселе пройдут успешно, на пресс-конференции политики громко и самодовольно объявят о выделении Украине пакета помощи в размере €50 млрд и о необходимости продолжать плечом к плечу стоять со страной.

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