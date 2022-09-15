Постоянная смена обстановки: кадры стрельб курсантов-мотострелков учебного центра ВВО в Забайкалье

В Забайкалье на полигоне «Красный Яр» проходят боевые стрельбы, в которых принимают участие около тысячи курсантов-мотострелков учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск Восточного военного округа (ВВО).
В Забайкалье на полигоне «Красный Яр» проходят боевые стрельбы, в которых принимают участие около тысячи курсантов-мотострелков учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск Восточного военного округа (ВВО).
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