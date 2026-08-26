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Иркутск Сегодня

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Заказники Иркутской области закрывают из-за брачного периода животных

С 31 августа вводится запрет на посещение особо охраняемых природных территорий Иркутской области. Ограничение связано с началом брачного периода у копытных, нерестом сига и тугонога в реках, а также перелетом птиц на зимовку, включая краснокнижные виды.

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