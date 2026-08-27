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«Кудрявый мальчишка»: в Сети появилось редкое фото сына Марии Ароновой

«Кудрявый мальчишка»: в Сети появилось редкое фото сына Марии Ароновой

Владиславу уже 35, но мама по-прежнему переживает за его будущее. 54-летняя Мария Аронова считается одной из самых «народных» артисток кино, однако она не спешит становиться «своей» среди многочисленных поклонников.

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