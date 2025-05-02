NHK: в Японии двое детей пострадали после наезда автомобиля

В Японии автомобиль сбил группу школьников, двое получили травмы. Об этом сообщил телеканал NHK. «Двое учеников начальной школы были сбиты автомобилем, когда они переходили пешеходный переход на перекрестке муниципальной дороги в городе Кирю, префектура Гумма, по пути в школу», — написал автор материала.