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Зеленский заявил, что не получал от Китая предложения по посредничеству в урегулировании конфликта на Украине

Зеленский заявил, что не получал от Китая предложения по посредничеству в урегулировании конфликта на Украине

Президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что он не получал от Китайской Народной Республики предложения по посредничеству в урегулировании конфликта на Украине.

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