Big Walk. Последний день лета [Замес]

Вот и настал последний день лета. Сколько незабываемых моментов оно нам принесло. Наши приключения даже послужили вдохновением для художников! Спасибо MAXI за работу, а мы продолжаем наш грандиозный поход.
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