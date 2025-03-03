Полиция возбудила уголовные дела из-за незаконной утилизации собак в Якутии

Два уголовных дела по статье «жестокое обращение с животными» возбудили в городе Мирный в Якутии, где в промышленной зоне было найдено место утилизации собак, 3 марта сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
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