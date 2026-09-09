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За рулем

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Почти 60% новых иномарок в Россию привозят в обход официальных дилеров

Почти 60% новых иномарок в Россию привозят в обход официальных дилеров

Неофициальные каналы ввоза обеспечили большую часть импорта новых легковых машин в августе. На них пришлось 59% от 37,7 тыс.

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