Крым 24 |Z| Все новости Крыма

💸 Чистка кармы за деньги: «Целительница» обманула женщину из Белогорска на 7 млн рублей Как сообщают в МВД по РК, крымчанке позвонила неизвестная «целительница», которая представилась Дороти и предупредила о том, что если она не проведёт с ней обряд, который стоит 100 тысяч рублей, то с её близким родственником может случиться беда.