За сколько месяцев до истечения водительских прав их нужно обновить

В течение нескольких лет в России действовала автоматическая отсрочка замены водительских прав, срок действия которых истекал в период с 2022 по 2025 год.
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