Жителям Москвы напомнили о правилах обслуживания газового оборудования

Московские газовики напомнили жителям газифицированных многоквартирных домов столицы о важности соблюдения правил газовой безопасности в быту и своевременного технического обслуживания внутридомового газового оборудования.
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