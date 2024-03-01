Тест для выявления прирожденных гениев: найдите отличающуюся букву за 15 секунд

Это почти невозможно, а вы справитесь? фото: Shutterstock/Fotodom.ruУверены, что вы умнее большинства людей? Предлагаем вам это проверить! С помощью нашего теста вы сможете определить скорость работы вашего мозга, вашу внимательность и способность анализировать.