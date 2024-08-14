"Псины мои!": охранник в магазине бил людей дубинкой и душил детей - ему помогли поправить "корону"

Н Наталья мигрантеныша, членов его семьи и этого охранника необходимо выдворить из России, чтобы они там не блеяли в свое оправдание. Срочно и без права на возвращение

Юрий Белов Да не только этих - а гнать поголовно ВСЕХ нах ! Уже купивших и желающих купить паспорт РФ !