"Псины мои!": охранник в магазине бил людей дубинкой и душил детей - ему помогли поправить "корону"

В одном продуктовом магазине охранник начал воспринимать себя как царь и великий каратель.(мигрант по имени Ниджат) Его поведение становилось все более агрессивным: он не стеснялся применять силу, избивая людей ногами и дубинкой, а также душил детей.
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