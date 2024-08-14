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"Псины мои!": охранник в магазине бил людей дубинкой и душил детей - ему помогли поправить "корону"

"Псины мои!": охранник в магазине бил людей дубинкой и душил детей - ему помогли поправить "корону"

В одном продуктовом магазине охранник начал воспринимать себя как царь и великий каратель.(мигрант по имени Ниджат)  Его поведение становилось все более агрессивным: он не стеснялся применять силу, избивая людей ногами и дубинкой, а также душил детей.

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Комментарии
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Н
Наталья
мигрантеныша, членов его семьи и этого охранника необходимо выдворить из России, чтобы они там не блеяли в свое оправдание. Срочно и без права на возвращение
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5 час.
Юрий Белов
Да не только этих - а гнать поголовно ВСЕХ нах ! Уже купивших и желающих купить паспорт РФ !
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4 час.
Юрий Белов
Несколько месяцев ! А что после 1го случая нельзя было рога обломать барану ?
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4 час.

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