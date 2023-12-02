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Медведев заявил, что РФ ответит на вмешательства во внутренние дела страны

Медведев заявил, что РФ ответит на вмешательства во внутренние дела страны

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев сказал, что Россия пропорционально ответит на вмешательства во внутренние дела государства, об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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