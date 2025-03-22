«Дочь сама себя назвала во сне»: Ида Галич об имени будущего ребенка и свадьбе после родов

Ида Галич ждет второго ребенка. Пол малыша звезда Сети узнала, находясь за границей. Блогер не стала создавать интригу, поэтому честно раскрыла все карты.
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