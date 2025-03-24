Медвежий угол
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Медвежий угол

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Маленький зелёный островок нормальности

Маленький зелёный островок нормальности

Недавно впервые за очень много лет я побывал в Белоруссии. Я всегда испытывал к этой стране огромную нежность.

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Комментарии
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реванш
Слышь ты дебил. Не ищи там того, чего там нет. Ментов в Минске, как ты выражаешься, можно целый день ходить и не встретить ни одного. Да в середине 90-х, их было по два на каждом метре и ещё плюс собака, как правило ротвейлер. Но это уже история. А живут они за СВОЙ СЧЕТ, просто БАТЬКА не дал угробить в свое время промышленность и сельское хозяйство, как это сделали в РФ.
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7 час.
Александр Рус
гнида,ты где живешь?
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7 час.
леонид рыбаков
ЧИСТОТА ВЕЗДЕ И ДУШЕВНАЯ ТОЖЕ . а продукты слов нет . такого качества наверно уже ни где нет
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2 час.
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