Маленький зелёный островок нормальности

реванш

Слышь ты дебил. Не ищи там того, чего там нет. Ментов в Минске, как ты выражаешься, можно целый день ходить и не встретить ни одного. Да в середине 90-х, их было по два на каждом метре и ещё плюс собака, как правило ротвейлер. Но это уже история. А живут они за СВОЙ СЧЕТ, просто БАТЬКА не дал угробить в свое время промышленность и сельское хозяйство, как это сделали в РФ.