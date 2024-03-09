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Зритель из СССР не пройдет этот тест: угадайте «Кавказскую пленницу», «Иван Васильевич меняет профессию» и другие популярные комедии с Владимиром Этушем

Зритель из СССР не пройдет этот тест: угадайте «Кавказскую пленницу», «Иван Васильевич меняет профессию» и другие популярные комедии с Владимиром Этушем

Если в СССР у вас были глаза, вкус и телевизор, вы видели их сто раз, а с тех пор — еще миллион. Проверьте, помните ли вы самые блестящие комедии из алмазного фонда советского кино! фото: кадр из не скажем какого фильма, это вы нам скажетеВеликого и замечательного артиста Владимира Этуша именно в этот день мы вспоминаем уже в пятый раз: пять лет назад, 9 марта 2018 года, его не стало.

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