Зритель из СССР не пройдет этот тест: угадайте «Кавказскую пленницу», «Иван Васильевич меняет профессию» и другие популярные комедии с Владимиром Этушем

Если в СССР у вас были глаза, вкус и телевизор, вы видели их сто раз, а с тех пор — еще миллион. Проверьте, помните ли вы самые блестящие комедии из алмазного фонда советского кино! фото: кадр из не скажем какого фильма, это вы нам скажетеВеликого и замечательного артиста Владимира Этуша именно в этот день мы вспоминаем уже в пятый раз: пять лет назад, 9 марта 2018 года, его не стало.