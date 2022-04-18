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Женщина-дворник из Шымкента мечтает совершить хадж

Женщина-дворник из Шымкента мечтает совершить хадж

58-летняя жительница Шымкента Оналкуль Бекзат работает дворником уже на протяжении 10 лет. Она чистит грядки, убирает мусор и ухаживает за цветами.

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