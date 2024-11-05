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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанская область стала 26-ой в рейтинге доступности аренды

Эксперты оценивали возможности семьи с двумя детьми снять двухкомнатную квартиру. Семейный доход, который понадобится такой семье, чтобы позволить себе жилье и оплатить все насущные расходы, в Рязанской области оценили в 82,4 тысячи рублей.

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