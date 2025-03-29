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Соня Егорова ушла из шоу «Экстрасенсы Битва сильнейших»

Соня Егорова ушла из шоу «Экстрасенсы Битва сильнейших»

Новый выпуск шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» шокировал поклонников мистики с самого начала: из проекта ушла Соня Егорова.

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