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Покровская родительская суббота 10 октября: где её отмечают и о чём молятся верующие в этот день

Покровская родительская суббота 10 октября: где её отмечают и о чём молятся верующие в этот день

Покровская родительская суббота в этом году выпадает на 10 октября. В чём отличие Покровской от других родительских суббот? Можно ли в этот день работать, ходить на кладбище и приносить продукты в храм? Разбираем церковные правила и народные традиции.

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