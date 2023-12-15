Всем приготовиться. Владивостокцам сказали, куда в ближайшее время лучше не ехать

Во Владивостоке с утра идет снег. Традиционно осадки осложняют ситуацию на дорогах. Во избежание аварийных ситуации проезд по самому крутому спуску в городе - на улице Капитана Шефнера - планируют закрыть в ближайший час, сообщает PRIMPRESS.
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