Всем приготовиться. Владивостокцам сказали, куда в ближайшее время лучше не ехать

Во Владивостоке с утра идет снег. Традиционно осадки осложняют ситуацию на дорогах. Во избежание аварийных ситуации проезд по самому крутому спуску в городе - на улице Капитана Шефнера - планируют закрыть в ближайший час, сообщает PRIMPRESS.