Суд на два месяца закрыл детсад в Тюмени, где пять детей отравились едой

Ленинский районный суд Тюмени на 60 суток приостановил деятельность частного детсада «Белка» из-за массовых случаев инфекционных заболеваний среди воспитанников.
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