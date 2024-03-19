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´Блинная вечеринка´ прошла в Воротыни.

´Блинная вечеринка´ прошла в Воротыни.

Ароматные блины, сладкое варенье, сгущенка и вкусный травяной чай встречали юных посетителей Воротынского сельского Дома культуры - так работники учреждения решили отметить масленичную неделю и организовали ´Блинную вечеринку´.

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