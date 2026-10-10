«Совершенно не ожидали». Взрыв в Киеве привел к неожиданным последствиям

Из-за ударов по мостам в Киеве украинские военные оказались в критической ситуации, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
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