В ЦБ назвали три самых выгодных сценария использования цифрового рубля

Заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова назвала три основные ситуации, при которых применение цифрового рубля наиболее эффективно: срочные переводы физическим лицам, расчёты для индивидуальных предпринимателей и выплата зарплат в крупных компаниях.
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