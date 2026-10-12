В ЦБ назвали три самых выгодных сценария использования цифрового рубля

Заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова назвала три основные ситуации, при которых применение цифрового рубля наиболее эффективно: срочные переводы физическим лицам, расчёты для индивидуальных предпринимателей и выплата зарплат в крупных компаниях.