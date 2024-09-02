Режиссер Дружинина вышла на связь через неделю после сообщений о госпитализации

В начале этой недели появилась информация о том, что режиссер и актриса Светлана Дружинина, известная по культовым советским фильмам "Девчата" и "Дело было в Пенькове", была экстренно госпитализирована в ГКБ №67 им.
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