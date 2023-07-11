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Возвращение блудного ЧВК

Возвращение блудного ЧВК

Путин встречался с Пригожиным и командирами ЧВК Вагнер в Кремле через 5 дней после мятежа, 29 июня.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А всем, кто лил помои на  Пригожина , надо бы  знать, что ЧВК создана по приказу Путина, и только он  её  главком. И как честный человек, он не предал своих воинов.А кто мазал ьгрязью ЧВК, те и Путина т мазали.
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10 час.
Татьяна Ермолова
Кто не умеет думать, тот и лил ушат на всех  и с самого начала спецоперации!!! Многие ничего не знают и не хотят знать, а потом начинают грязью поливать всех на свете и обвинять в чем не попадя!
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10 час.
Владимир Старкин
...смешно будет послушать соловьёва... который раньше восхвалял ЧВК, затем всех назвал &quot;предателями&quot;... и что на сей раз вякнет?...
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58 мин.

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