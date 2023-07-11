Возвращение блудного ЧВК

Владимир Алтайцев А всем, кто лил помои на Пригожина , надо бы знать, что ЧВК создана по приказу Путина, и только он её главком. И как честный человек, он не предал своих воинов.А кто мазал ьгрязью ЧВК, те и Путина т мазали.

Татьяна Ермолова Кто не умеет думать, тот и лил ушат на всех и с самого начала спецоперации!!! Многие ничего не знают и не хотят знать, а потом начинают грязью поливать всех на свете и обвинять в чем не попадя!