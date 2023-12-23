Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В ОБСЕ отказались отвечать на вопрос о списке «погибших» в Буче

В ОБСЕ отказались отвечать на вопрос о списке «погибших» в Буче

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) сообщило, что не поддерживает контакты с Киевом касательно списка предполагаемых «жертв» в Буче.

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