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В зоне СВО запустили тесты 3D-печати высокодефицитных деталей военной техники

В зоне СВО запустили тесты 3D-печати высокодефицитных деталей военной техники

В зоне специальной военной операции специалисты ремонтно-восстановительных подразделений группировки войск «Восток» приступили к пробе и установлению качеств экспериментального мобильного аддитивного комплекса.

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