Отчетность Amazon за II квартал 2026 года: рекордная выручка в $200 млрд

Корпорация Amazon.com, Inc. опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2026 года, продемонстрировав рекордные показатели выручки и операционной прибыли благодаря бурному росту облачного подразделения Amazon Web Services (AWS) и эффекту от масштабных инвестиций в технологии искусственного интеллекта.