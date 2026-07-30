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Отчетность Amazon за II квартал 2026 года: рекордная выручка в $200 млрд

Отчетность Amazon за II квартал 2026 года: рекордная выручка в $200 млрд

Корпорация Amazon.com, Inc. опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2026 года, продемонстрировав рекордные показатели выручки и операционной прибыли благодаря бурному росту облачного подразделения Amazon Web Services (AWS) и эффекту от масштабных инвестиций в технологии искусственного интеллекта.

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