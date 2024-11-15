Бузова объяснила, почему отказала Киркорову в дуэте несколько лет назад

Ольга Бузова раскрыла, что в 2017 году отказала знаменитому артисту Филиппу Киркорову в дуэте. Она объяснила свое решение на концерте-вечеринке, приуроченном к восьмилетию ее сольной карьеры, на котором присутствовала корреспондент сайта «Страсти».