Джиджи Хадид и Брэдли Купер надели обручальные кольца в Париже

Супермодель Джиджи Хадид и голливудский актёр Брэдли Купер вновь вызвали слухи о возможной свадьбе после того, как их заметили на прогулке по Парижу с обручальными кольцами на безымянных пальцах левых рук.
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