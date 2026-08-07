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Царьград

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Баку заявил о готовности поставлять газ Киеву

Баку заявил о готовности поставлять газ Киеву

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве заявил о готовности Баку поставлять природный газ Украине в случае возникновения такой необходимости.

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