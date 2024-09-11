Российский врач-кибернетик о перспективах жизни на Марсе: почему не стоит ожидать колонизации в ближайшие десятилетия Ольга ВайленкоВ то время как миллиардер Илон Маск активно продвигает идею колонизации Марса в ближайшие 20 лет, российский врач-кибернетик Олег Волошин высказывает скептицизм относительно возможности реализации такого проекта в обозримом будущем.