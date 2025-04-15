Услуга «Уральских авиалиний» по ремонту шасси вошла в топ-100 лучших товаров России

Инженеры и техники «Уральских авиалиний» запустили первый в России комплект стендов для обслуживания и ремонта стоек самолетных шасси, что позволяет проводить ремонт без привлечения иностранных специалистов.
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