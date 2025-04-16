Рөстәм Миңнеханов ташламалы ипотекага хокукы булган гаиләләр исемлеген киңәйтүне сорады

Татарстан Республикасы Рәисе, РФ Дәүләт Советының «Яшәү өчен инфраструктура» комиссиясе җитәкчесе Рөстәм Миңнеханов гаилә ипотекасын 14 яшькә кадәрге балалы гаиләләргә һәм махсус хәрби операция ветераннарына да бирергә тәкъдим итте.
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