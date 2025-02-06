Хинштейн: курское приграничье необходимо начать восстанавливать немедленно

Курское приграничье необходимо начать восстанавливать немедленно, не откладывая эту задачу на потом. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн пишет в своем Telegram-канале.
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