Пентагон сообщил о 130 атаках на военные базы США на Ближнем Востоке за три месяца

С 17 октября 2023 года число атак на военные базы США в Ираке и Сирии выросло до 130. Об этом 11 января сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на пресс-брифинге, трансляция которого опубликована на сайте телеканала NTD.