Муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев (председатель Центрального духовного управления мусульман Дагестана, шейх Накшбандийского и Шазалийского тарикатов, обладающий почётным статусом "Хранителя священных реликвий пророка Мухаммеда") объявил о скором запрете никаба.
«Истина одна будет»: муфтий Дагестана анонсировал запрет никабов в республике
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Ю
Юрий
Надо обеспечить госзащиту муфтию Ахмеду Абдулаеву. Иначе фанатики набросятся на него как бешение псы.
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7 час.
Майя Maja
Пусть обратят взор свой на социальные государства с большим опытом, где шариат присутствует всегда в современном мире. И запомните мусульмане, женщина всегда привлекает именно глазами, а не носом и губами. Если все тело закрыто вместе с лицом, а открыты только глаза, это мужиков и заставляет психовать и додумывать. Задумайтесь об этом, и заставьте своих женщин носить солнечные качественные и просто затемненные очки, с открытым лицом. Не кто не будет вглядываться в их лица и их , якобы, "вожделеть" на каждом шагу))) А тело с покрытой головой пусть хоть в латекс закрывайте. Лучше всем будет.
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56 мин.
Майя Maja
Сравнили... Белоруссию с РФ. Ха))
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47 мин.
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