«Истина одна будет»: муфтий Дагестана анонсировал запрет никабов в республике

Майя Maja

Пусть обратят взор свой на социальные государства с большим опытом, где шариат присутствует всегда в современном мире. И запомните мусульмане, женщина всегда привлекает именно глазами, а не носом и губами. Если все тело закрыто вместе с лицом, а открыты только глаза, это мужиков и заставляет психовать и додумывать. Задумайтесь об этом, и заставьте своих женщин носить солнечные качественные и просто затемненные очки, с открытым лицом. Не кто не будет вглядываться в их лица и их , якобы, "вожделеть" на каждом шагу))) А тело с покрытой головой пусть хоть в латекс закрывайте. Лучше всем будет.