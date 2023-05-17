Поджог назвали возможной причиной задержек пригородных поездов на Финляндском направлении

Три электрички отклонились от расписания на десять минут. Пригородные поезда на Финляндском направлении задержались в пути из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, неизвестные, по предварительной информации, в 04:18 17 мая совершили поджог релейного шкафа на перегоне Мельничный Ручей — Ржевка.