ИТМО победил в федеральном конкурсе на разработку ИИ-системы компьютерного зрения для БПЛА

Об этом сообщили в пресс-службе Смольного Национальный центр когнитивных разработок ИТМО, ГосНИИАС и АО «КТ-Беспилотные Системы» стали победителями конкурсного отбора Фонда НТИ и получили субсидию в размере 162 миллионов рублей для разработки системы компьютерного зрения с использованием искусственного интеллекта (ИИ) для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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